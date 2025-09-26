Haberler

Ünlü Sanatçı Güllü, Terastan Düşerek Hayatını Kaybetti

Ünlü Sanatçı Güllü, Terastan Düşerek Hayatını Kaybetti
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, ünlü sanatçı Güllü, kızlarıyla eğlendiği sırada evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi İstanbul'a götürüldü.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir binanın 6'inci katındaki evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6'inci katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada dengesini kaybederek düşen Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

Güllü'nün cenaze namazının yarın Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camiinde öğle vakti kılınacağı öğrenildi. - YALOVA

Yorumlar (1)

TIRNAÇI CEMİL AMCANIZ:

haça maça takiko faka basmasa faka basmasa? bokoto yemişişko!

