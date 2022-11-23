Üç yıl önce vefat eden ünlü sanatçının otomobilini evinin önünden çalmak istediler 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 yıl önce 92 yaşından vefat eden Türk Sinemasının efsane sanatçısı Eşref Kolçak'ın otomobili gece geç saatlerde çalınmak istendi. Hayatının büyük bölümünü Gemlik'e bağlı Kumla Mahallesi'nde geçiren Eşref Kolçak'ın otomobili vefatının ardından evinin önündeki otoparka park edilmişti. KOMŞULAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ Eşref Kolçak'ın oynadığı bazı filmlerde de kullandığı beyaz otomobili 1'i kadın 4 hırsızlık şüphelisi tarafından çalınmak istendi. Gece geç saatlerde evin önüne gelen ve otomobili çalmak isteyen şüpheliler Kolçak'ın komşuları tarafından fark edildi. Komşular durumu polise bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmak isteyen şüphelileri gözaltına aldı. AİLESİNE TESLİM EDİLECEK Kolçak'ın otomobilinde yapılan parmak izi incelemesinin ardından, otomobil çekici yardımıyla ailesine teslim edilmek üzere otoparka götürüldü. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eşref Kolçak Bursa 3. Sayfa Haberler

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