Haberler

Ünlü oyuncu için Interpol devrede! Cinsel saldırı suçundan kırmızı bültenle aranıyor

Ünlü oyuncu için Interpol devrede! Cinsel saldırı suçundan kırmızı bültenle aranıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya dizilerinin tanınan oyuncusu Bartlomiej Morawski hakkında, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz suçlamasıyla verilen hapis cezasının ardından Interpol kırmızı bülten çıkardı. 58 yaşındaki oyuncunun 14 farklı cinsel saldırıyla daha bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Polonya'nın en çok izlenen dizilerinde oynayan 58 yaşındaki aktör Bartlomiej Morawski, Interpol'ün arananlar listesine eklendi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan oyuncu, 16 yaşındaki kız çocuğuna istismar ile suçlanıyor.

16 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMARDAN 5 YIL

Dış basında yer alan haberlere göre; Varşova Bölge Mahkemesi, Haziran 2024'te Bartlomiej Morawski'yi 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak kararın açıklanmasının ardından Morawski ortadan kayboldu.

Polonya polisi ve savcılık birimleri, oyuncunun ayrıca 14 farklı cinsel saldırı suçlamasıyla daha bağlantılı olabileceğini duyurdu.

Ünlü oyuncu için Interpol devrede! Cinsel saldırı suçundan kırmızı bültenle aranıyor

INTERPOL: SAHTE KİMLİK KULLANIYOR OLABİLİR

Interpol'ün resmi sitesinde Morawski'nin fotoğrafı, doğum tarihi, boyu ve göz rengi gibi ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Kurum, oyuncunun sahte kimliklerle dolaşabileceği ve bunun takibini zorlaştırdığı uyarısında bulundu.

Polonya polisi, Morawski'nin nerede olabileceğine dair bilgi sahibi olan vatandaşların dikkatli davranmasını ve yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

Ünlü oyuncu için Interpol devrede! Cinsel saldırı suçundan kırmızı bültenle aranıyor

SİYASETE GİRMEYİ DE DENEMİŞTİ

Polonya televizyonlarının tanınan simalarından biri olan ancak şu an Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Morawski, oyunculuk kariyerinin yanı sıra siyasi sahnede de yer almayı denemişti. Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) adına iki kez Sejm (parlamentonun alt meclisi) adaylığına başvurdu. Ancak son yıllarda adını politikadan çok suç dosyalarıyla duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın, etek giydiği gerekçesiyle tanımadığı kadının saldırısına uğradı

Genç kadın, kıyafetini beğenmeyen kadının saldırısına uğradı
Sumud Filosu aktivistleri ifadelerini verdi! Bekir Develi İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı

Ünlü sunucu İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.