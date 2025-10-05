Ünlü oyuncu için Interpol devrede! Cinsel saldırı suçundan kırmızı bültenle aranıyor

Polonya'nın en çok izlenen dizilerinde oynayan 58 yaşındaki aktör Bartlomiej Morawski, Interpol'ün arananlar listesine eklendi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan oyuncu, 16 yaşındaki kız çocuğuna istismar ile suçlanıyor.

16 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMARDAN 5 YIL

Dış basında yer alan haberlere göre; Varşova Bölge Mahkemesi, Haziran 2024'te Bartlomiej Morawski'yi 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak kararın açıklanmasının ardından Morawski ortadan kayboldu.

Polonya polisi ve savcılık birimleri, oyuncunun ayrıca 14 farklı cinsel saldırı suçlamasıyla daha bağlantılı olabileceğini duyurdu.

INTERPOL: SAHTE KİMLİK KULLANIYOR OLABİLİR

Interpol'ün resmi sitesinde Morawski'nin fotoğrafı, doğum tarihi, boyu ve göz rengi gibi ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Kurum, oyuncunun sahte kimliklerle dolaşabileceği ve bunun takibini zorlaştırdığı uyarısında bulundu.

Polonya polisi, Morawski'nin nerede olabileceğine dair bilgi sahibi olan vatandaşların dikkatli davranmasını ve yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

SİYASETE GİRMEYİ DE DENEMİŞTİ

Polonya televizyonlarının tanınan simalarından biri olan ancak şu an Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Morawski, oyunculuk kariyerinin yanı sıra siyasi sahnede de yer almayı denemişti. Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) adına iki kez Sejm (parlamentonun alt meclisi) adaylığına başvurdu. Ancak son yıllarda adını politikadan çok suç dosyalarıyla duyurdu.