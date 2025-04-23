Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi
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Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı

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Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme video çekerken yakalandı. Zenginer, depremi hisseder hissetmez hemen çocuğuna koştu. Ünlü oyuncu, "Fazla sallamadı diyenler belki fikrini değiştirir. O kadar kötü sallandık ki" dedi.

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 23 Nisan saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 saniye süren depremin ardından en büyüğü 5.9 olan 51 artçı sarsıntı kaydedildi. "Benim İçin Üzülme" dizisindeki "Buke" karakteriyle hafızalara kazınan Fulya Zenginer depreme video çekerken yakalandı.

HEMEN ÇOCUĞUNA KOŞTU

Ünlü oyuncu depremi hisseder hissetmez hızla çocuğunun odasına koşarak, "Milan, Milan" diye seslendi. Görüntülerde Zenginer'in yaşadığı korkunun yüzüne yansıdığı görüldü. Bir süre devam eden sarsıntının şiddetiyle oyuncunun sabitlediği telefon yere düştü.

"O KADAR KÖTÜ SALLANDIK Kİ"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Zenginer, "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir... Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir."

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Demekki neymiş boş işlerle değil CENABI ALLAH ın rızasını kazanmak için mücadele edicez

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıA. Erol:

Juventus Juventus olmuş.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
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