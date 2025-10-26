Haberler

Ünlü oyuncu "Filistin kırmızı çizgim" diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı

Ünlü oyuncu 'Filistin kırmızı çizgim' diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı
Uzak Şehir dizisinde Fadıl karakterini canlandıran Mehmet Yaşa yayınladığı video mesajla diziden ayrıldığını duyurdu. Dizide Filistin bayrağı renginde kıyafetlerin yerlere fırlatıldığı bir görüntüyü paylaşan Yaşa "Bu sahnenin ardından Uzak Şehir dizisini bırakıyorum. Filistin bizim kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'de yer alan bir sahne adeta deprem etkisi yarattı. Filistin bayrağı rengindeki kıyafetlerin fırlatıldığı görüntü infial yarattı.

Sosyal medyada büyük tepki alan sahnenin ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşanırken dizide Fadıl karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mehmet Yaşa bu görüntüler nedeniyle dizinin kadrosundan ayrıldığını duyurdu.

"ANNEM BANA HAKKINI HELAL ETMEZ"

Yayınladığı video mesajda "Filistin bizim kırmızı çizgimizdir" diyen Yaşa, sözlerine şöyle devam etti; "Filistin'de anneler ve çocuklar şehit düşüyor. Bunu ne benim vicdanım kabul eder ne de annem bana hakkını helal eder. Evet biliyorum bütün kapılar suratıma kapanacak ama Allah'u Teala bir kapıyı kapatır diğerini açar. Bu saatten sonra benim için Uzak Şehir dizisi bitmiştir. Saygılarımla kamuoyuna duyurulur. Sevdiklerime duyurulur."

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
