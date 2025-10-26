Ünlü oyuncu 'Filistin kırmızı çizgim' diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'de yer alan bir sahne adeta deprem etkisi yarattı. Filistin bayrağı rengindeki kıyafetlerin fırlatıldığı görüntü infial yarattı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Sosyal medyada büyük tepki alan sahnenin ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşanırken dizide Fadıl karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mehmet Yaşa bu görüntüler nedeniyle dizinin kadrosundan ayrıldığını duyurdu.

"ANNEM BANA HAKKINI HELAL ETMEZ"

Yayınladığı video mesajda "Filistin bizim kırmızı çizgimizdir" diyen Yaşa, sözlerine şöyle devam etti; "Filistin'de anneler ve çocuklar şehit düşüyor. Bunu ne benim vicdanım kabul eder ne de annem bana hakkını helal eder. Evet biliyorum bütün kapılar suratıma kapanacak ama Allah'u Teala bir kapıyı kapatır diğerini açar. Bu saatten sonra benim için Uzak Şehir dizisi bitmiştir. Saygılarımla kamuoyuna duyurulur. Sevdiklerime duyurulur."