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Ünlü model ve televizyon yıldızı, eşi ile beraber evinde ölü bulundu

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Polonya'da tanınmış model Paulina Lerch ve eşi Slawomir, Poznan şehri yakınlarındaki evlerinde ölü bulundu. Slawomir, Mayıs ayında uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle tutuklanmıştı. Polis, olayı cinayet-intihar olarak değerlendiriyor. Bu olay, Polonya'da büyük yankı uyandırdı. Ünlü bir modelin böyle bir sonla karşılaşması, hem moda dünyasını hem de Polonya kamuoyunu derinden sarstı.

Polonya'da şok edici bir olay yaşandı. Ünlü manken Paulina Lerch ve eşi Slawomir, Poznan şehri yakınlarındaki evlerinde ölü bulundu. Olay, Paulina'nın ailesi bir haftadan uzun süredir kendisinden haber alamayınca ortaya çıktı.

Paulina Lerch, "Top Model" adlı reality TV programında iki kez yer almış tanınmış bir isimdi. Eşi Slawomir ise uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle Mayıs ayında tutuklanmıştı. 47 yaşındaki Slawomir'in bir depoda 60 kg uyuşturucu sakladığı iddia ediliyordu.

Polis, olayı cinayet-intihar olarak değerlendiriyor. İlk bulgulara göre, Slawomir önce eşini vurmuş, ardından silahı kendisine çevirmiş olabilir. Çiftin cesetleri yan yana bulundu ve yanlarında bir tabanca vardı. Evin içeriden kilitli olması da bu teoriyi güçlendiriyor.

Ancak soruşturmacılar henüz kesin bir sonuca varmış değil. Olayın ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor ve otopsi sonuçları bekleniyor. Otopsinin, ölümlerin zamanı ve koşulları hakkında daha fazla bilgi vereceği umulmakta.

Paulina'nın ailesi, kızlarından uzun süre haber alamayınca endişelenmiş ve polise başvurmuştu. Bu başvuru üzerine eve giden yetkililer, korkunç manzarayla karşılaştı.

Bu trajik olay, Polonya'da büyük yankı uyandırdı. Ünlü bir modelin böyle bir sonla karşılaşması, hem moda dünyasını hem de Polonya kamuoyunu derinden sarstı. Soruşturma devam ederken, Paulina'nın hayranları ve sevenleri sosyal medyada taziye mesajları paylaşıyor.

Ünlü model ve televizyon yıldızı, eşi ile beraber evinde ölü bulundu

Ünlü model ve televizyon yıldızı, eşi ile beraber evinde ölü bulundu

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

3-sayfa Magazin Cinayet Polonya Polonya Poznan Dünya Polis Moda

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