Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu
İstanbul Kadıköy'de uğradığı saldırı nedeniyle hayatını kaybeden ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için hazırlanan video sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Minguzzi'nin ölümünün ardından sosyal medya paylaşılmaya başlayan bir video ise yürekleri burktu.
GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI
14 yaşındaki Minguzzi'ye ait görüntğ ve fotoğraflardan oluşturulan video sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu video için sosyal medyada "Korkuyorum. Kendim için ailem için çocuklar için masum insanlar için" , "Işıklar içinde uyu güzel yavrum" , "İzledikçe insanın dünya başına yıkılıyor nice çocuklarımız heder oldu gitti" yorumları yapıldı.