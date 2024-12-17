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Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu

Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
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Ünlü iş insanı İbrahim Umur Akal, Bebek'teki yalısında hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu. Akal'ın ölümünü şüpheli bulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Birçok fabrika ve iş yerinin sahibi olan ünlü iş insanı İbrahim Umur Akal, Bebek'teki yalısında hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu. Sabah saatlerinde Akal'ın bulunduğu kata çıkan bir hizmetli, Akal'ı koltukta hareketsiz bir şekilde otururken buldu. Yaklaştığında ise Akal'ın yaşamını yitirdiğini fark etti.

ÖNCE POLİSİ SONRA OĞLUNU ARADILAR

Ekol TV'nin haberine göre olay sonrasında hizmetliler, durumdan hemen polis ekiplerini ve Akal'ın üvey oğlu Koray Asena'yı haberdar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Akal'ın bir süredir çeşitli sağlık sorunları ile boğuştuğu ve tedavi gördüğü belirtildi.

Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Akal'ın ölümünü şüpheli bulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Akal'ın cesedi incelemek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLK BULGULAR ÖLÜMÜN ŞÜPHELİ OLDUĞU YÖNÜNDE

İbrahim Umur Akal'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler tamamlandığında kesinlik kazanacak. Öte yandan ilk bulgular ise Akal'ın ölümünün şüpheli olduğu yönünde.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Her nefis ölümü tadacak ister bebekte otur ister gazzede. Herkes aynı yerde hesaba çekilecek. Ben ateistim ben sekülerim çağdaşım hesap vermem diyemeyecek. Birçok parayı villayı bıraktı parasız makamsız şöhretsiz diğer ölenler gibi aynı toprakta beden çürümeye yolculuk.Rahmete layıksa Allah Rahmet etsin..

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Haber Yorumlarıİclal İpek:

Allah rahmet eylesin.

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Hep biriktirmek kazanmak için çaba sarfediyoruz,oysa yanımızda birşey götüremiyoruz.

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

ünlü derken

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