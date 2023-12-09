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Ünlü baklavacıda kaşla göz arası hırsızlık kamerada: Tatlı siparişi verip cüzdanı çaldı

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Üsküdar'da ünlü bir baklavacının şubesine giren bir şahıs, tatlı siparişini beklediği sırada tezgahtarın ceketinden el çabukluğuyla cüzdanını çaldı. Şahıs, cüzdanı arka cebine koyduktan sonra soğukkanlı biçimde sipariş verdiği tatlıyı bekledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ünlü baklavacıda kaşla göz arası hırsızlık kamerada: Tatlı siparişi verip cüzdanı çaldı

İSTANBUL - Üsküdar'da ünlü bir baklavacının şubesine giren bir şahıs, tatlı siparişini beklediği sırada tezgahtarın ceketinden el çabukluğuyla cüzdanını çaldı. Şahıs, cüzdanı arka cebine koyduktan sonra soğukkanlı biçimde sipariş verdiği tatlıyı bekledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 10.50 sıralarında Üsküdar Murat Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde ünlü bir baklavacı dükkanına giren bir şahıs, tezgahtara şekerpare almak istediğini söyledi. O esnada arkasını dönerek tatlıyı kutuya koymaya başlayan tezgahtarı gören hırsız, sandalyede ceketin asılı olduğunu gördü. Şahıs, yanında bulunan boş sandalyeye oturarak tezgahtarla konuşmaya devam etti.

"Ağabey, tatlı bir kilo olsun"

Tam bu sırada eliyle ceketi yoklayan şahıs, el çabukluğuyla içerisinde bin 800 lira olan cüzdanı çalarak arka cebine koydu. Cüzdanı çaldıktan sonra soğukkanlı ve rahat tavırlarla ayağa kalkan şahıs, "Ağabey, tatlı bir kilo olsun" diyerek rahat tavırlarla siparişini beklemeye başladı. O sırada cüzdanın içindeki paraları alıp cüzdanı yerine bıraktı. Şahıs, bahane uydurarak siparişini almadan cüzdanın içinden aldığı paralarla, dükkandan çıkarak gözden kayboldu. Yaşananlar dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Üsküdar Güvenlik Güvenlik Kamerası Hırsızlık İstanbul Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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