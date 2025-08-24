Üniversiteli Helin evinde ölü bulundu

Üniversiteli Helin evinde ölü bulundu
Güncelleme:
İstanbul Beşiktaş'ta özel bir üniversitede iç mimarlık okuyan 24 yaşındaki Helin Uçar yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Uçar'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Beşiktaş'ta iç mimarlık bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Helin Uçar (24), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Uçar'ın cenazesi Amasya'da toprağa verildi.

Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uçar'dan haber alamayan yakınları Samsun'dan İstanbul'a geldi. Eve çilingirle giren yakınları, Uçar'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Sağlık ekipleri ilk incelemelerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özel bir üniversitede 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Helin Uçar'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

AMASYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Diğer yandan Helin Uçar'ın cenazesi 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıitunes para:

intihar olmasi zor. muhtemelen yuksek dozda uyusturucu olabilir. tipi hic intihar edecek birine benzemiyor

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan:

Genç nesil öyle bir hale geldiki hudut tanımaz vicutları dövme dolu. Özenmekten Avrupa’yı bile geride bıraktık. söyleyecek çok şey var ama içimize atıyoruz…

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

İnsanların sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara bakarak aldanmamak lazım.. Orada neşeli ve mutlu görünürken, iç dünyalarında büyük sorunlar yaşıyor olabilirler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArşiv Unutmaz:

Ekonomik sorunlardan diyecek saman kafalari bekliyoruz yoruma.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalihmir:

Anne babalar kız erkek farketmez çocuklarınızı okul üniversite adı altında fuuş yuvalarına göndermeyin özellikle kontrolünüz dışında başka şehirlere genç kızımıza bakınca öğrencimi beden işçisini belli değil sonu ya bataklık ya inthar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
