Alkışlar milli yıldıza! ABD'nin resmen içinden geçti
A Milli Futbol Takımı'nın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Oğuz Aydın, istatistikleriyle öne çıktı. Milli futbolcu, savunma katkısıyla maçın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Oğuz Aydın performansıyla alkış topladı. Sahadaki mücadeleci oyunuyla dikkat çeken milli futbolcu, birçok istatistikte maçın zirvesinde yer aldı.
İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURDU
Oğuz Aydın, mücadelede 8 kez sahipsiz top kazanarak bu alanda maçın en iyisi oldu. Milli oyuncu ayrıca 12 ikili mücadelenin 8'ini kazanırken, 6 top kapmayla da savunmada önemli bir katkı verdi.
MAÇA DAMGA VURDU
Hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koyan Oğuz Aydın, istatistikleriyle karşılaşmanın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.