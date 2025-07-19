Üniversite Öğrencisi Sakarya'da Ölü Bulundu

Üniversite Öğrencisi Sakarya'da Ölü Bulundu
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi İ.U.İ., kaldığı apartta karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın intihar olduğu değerlendiriliyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir üniversite öğrencisi, kaldığı apartta ölü bulundu.

Olay, dün gece Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Caddesi üzerindeki bir öğrenci apartında meydana geldi. Yalnız yaşayan İ.U.İ.'den (22) bir süre haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç, banyoda hareketsiz şekilde yerde yatarken bulundu. Yapılan ilk incelemede banyoya mangal konularak kömür yakıldığı, karbonmonoksit gazının ortamı kapladığı tespit edildi. Banyodaki hava çıkış noktalarını da bantla kapatan gencin intihar ettiği değerlendiriliyor.

İ.U.İ.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Gencin cenazesi işlemlerin ardından Bursa'ya gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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