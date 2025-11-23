Haberler

Polatlı'da yurt faciası: Dördüncü kattan düşen Mizgin kurtarılamadı

Polatlı'da yurt faciası: Dördüncü kattan düşen Mizgin kurtarılamadı
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki kız öğrenci yurdunda yaşanan trajik olayda, 4. kattan düşen Mizgin Ertekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç öğrencinin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

  • Polatlı'da üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin, kız öğrenci yurdunun dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.
  • Mizgin Ertekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisiydi.
  • Cenazesi, otopsi sonrası İstanbul'da defnedilecek.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde üniversite öğrencisi olan Mizgin Ertekin, kaldığı kız öğrenci yurdunun 4'üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı. Ertekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖĞRENCİLER FARK ETTİ

Olay, Polatlı Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin, kaldığı kız öğrenci yurdunun 4'üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı. Yurtta kalan öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç öğrenciden acı haber sabah saatlerinde geldi. Ertekin, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

Hakkari Yüksekova doğumlu 20 yaşındaki Mizgin Ertekin'in, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Genç kızın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'da defnedileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

