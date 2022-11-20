Üniversite öğrencisi işe başladığı gün feci kazada hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Malatya'da motokurye olarak işe başladığı gün geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Malatya Kuryeler Derneği Başkanı Cihan Burak, kazada ihmal olduğunu ileri sürerek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. İnönü Üniversitesi Matematik Bölümü'nde okuyan Bünyamin Berker (22) motokurye olarak çalıştığı işletmede aldığı siparişi belirtilen adrese teslim ettikten sonra dönüş yolunda 44 DJ 178 plakalı motosiklet ile yol kenarında bulunan çukura düştü. 4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin kazayı fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Berker, 4 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İŞE YENİ BAŞLAMIŞTI Eğitim gördüğü üniversite yerleşkesindeki bir işletmede yeni işe başladığı öğrenilen Beker'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. Gencin Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine defnedildiği öğrenildi. "KAZADA İHMAL VAR" Yakın zamanda bağlama çalarak türkü söylediği görüntüleri ortaya çıkan talihsiz gencin kaza haberini alarak gittiği bölgede olay yerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Malatya Kuryeler Derneği Başkanı Cihan Burak, kazada ihmal olduğunu ileri sürerek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya 3. Sayfa Haberler

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