Üniversite öğrencilerinin Ankara'daki yürüyüşüne polis müdahale etti! 30 kişi gözaltına alındı
Ankara'da Konur Sokak'ta yürüyüş yapmak isteyen üniversite öğrencilerine polis müdahale etti. 30 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ankara'da üniversite öğrencilerinin yaptığı protesto eylemine yönelik polis müdahalesi sonucunda 30 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da, çeşitli üniversitelerden öğrencilerin çağrısıyla "Gençlik ayakta, geleceği için yürüyor" sloganıyla bir eylem düzenlendi.
POLİS MÜDAHALE TTİ
Konur Sokak'ta toplanan öğrenciler, yürüyüşüne polis izin vermedi. Uzun süre yapılan görüşmelerin ardından ise tansiyon yükseldi.
Yürümelerine izin verilmeyen öğrencilere polis müdahale etti.
30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, polis müdahalesinin ardından 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Taşçıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hak ve özgürlüklerine sahip çıkan 30 öğrenciyi gözaltına aldılar. Kanunsuz emir uygulayarak Anayasa'yı çiğneyenlere sesleniyorum, öğrencileri derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.