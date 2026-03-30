UNIFIL: "Lübnan'ın güneyinde nedeni bilinmeyen bir patlama sonucu 2 Barış Gücü askeri hayatını kaybetti"

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde nedeni bilinmeyen bir patlama sonucu 2 Barış Gücü askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görevli askerler hedef alınmaya devam ediyor. UNIFIL, "Lübnan'ın güneyinde Bani Hayyan yakınlarında nedeni bilinmeyen bir patlama sonucu 2 Barış Gücü askeri trajik bir şekilde hayatını kaybetti" dedi.

Patlamada 1'i ağır olmak üzere 2 askerin de yaralandığını aktaran UNIFIL, "Bu, son 24 saat içinde meydana gelen ikinci ölümcül olaydır. Barış uğruna hiç kimsenin hayatını kaybetmemesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Barış uğruna canlarını feda eden cesur Barış Gücü mensuplarının ailelerine, dostlarına ve meslektaşlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden UNIFIL, taraflara uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısında bulunarak, BM askerlerine yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğine dikkat çekti.

Gece saatlerinde 1 Barış Gücü askeri daha ölmüştü

UNIFIL, Lübnan'ın Aadshit al-Qusayr bölgesi yakınlarında bulunan bir UNIFIL mevzisine gece saatlerinde patlayıcı mühimmat isabet ettiğini ve 1 askerin öldüğünü, 3 askerin ise ciddi şekilde yaralandığını duyurmuştu. - BEYRUT

