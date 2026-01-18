Haberler

Umrede hayatını kaybeden Türk vatandaşı Mekke'de defnedildi

Güncelleme:
Eskişehir'den umre için Mekke'ye giden 56 yaşındaki Ramazan Özalp, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti ve Mekke'de defnedildi.

Eskişehir'den umre için kutsal topraklara giden ve burada kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Ramazan Özalp, Mekke'de defnedildi.

Seyitgazi ilçesi Karaören'nde ikamet eden 3 çocuk babası Ramazan Özalp (56), umre ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Suudi Arabistan'nın Mekke şehrinde cuma günü kahvaltı yapan Özalp, bir anda fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ramazan Özalp'in kalp krizi geçirdiği belirendi. Tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayan Özalp, yine aynı gün cuma namazı sonrasında Mekke'de defnedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

