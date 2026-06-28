Haberler

Ümraniye'de "zula evi" operasyonu: 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Ümraniye'de 'zula evi' operasyonu: 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda iki ayrı adres ve bir araçta yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda "zula evi" olarak kullanılan iki ayrı adreste ve dağıtımda kullanılan bir araçta yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ümraniye'de geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takiplere göre şüpheli şahısların Çamlık Mahallesi'nde bulunan ve "zula evi" olarak adlandırdıkları 2 farklı adreste uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Zanlıların uyuşturucu maddelerin dağıtımında ise bir binek araç kullandıkları tespit edildi.

Ekipler tarafından 26 Haziran'da belirlenen adreslere ve dağıtım aracına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde adresteki şüpheliler İ.A. (37), H.Y. (36), M.A. (39) ile uyuşturucu maddeleri araçla dağıttığı belirlenen İ.A. (65) yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik ekiplerince söz konusu adreslerde ve uyuşturucu dağıtımında kullanılan araçta yapılan detaylı aramalarda; şeffaf poşetlere sarılı halde toplam 4 kilo 21,8 gram uyuşturucu madde, 30 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan 1 adet vakum makinesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 460 TL nakit para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.A. (37), H.Y. (36), M.A. (39) ve İ.A. (65), "TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan hakim karşısına çıkarıldı. 4 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
CHP'li vekilden 'Yeni partinin ismi ne olacak?' sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak

CHP'li isimden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna net yanıt
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi

Dost sanmakla büyük hata yaptı! Son anları kamerada
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı

Ünlü şarkıcı sahnede bir anda nefessiz kalıp yere yığıldı
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

Eski yapımcısına ateş püskürdü: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Taksicinin 300 dolarlık 'turist oyunu' müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı

Bak sen şu işe! İngilizce konuşan müşteriye taksiciden akılalmaz tuzak
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular