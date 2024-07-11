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Ümraniye'de Vergi Levhası İsteyen Şahıslar Yakalandı

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Ümraniye'de yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarına girerek vergi levhası parası isteyen şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların dükkana girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarına girerek vergi levhası parası isteyen şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların dükkana girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Ümraniye İlçesi, Altınşehir ve Adem Yavuz Mahallelerinde yaşandı. İddiaya göre, M.D., B.D. ve H.K. isimli şahıslar mahallede yabancı uyruklu kişilerin işlettikleri dükkanlara girerek vergi levhası sorup ve bu dükkan sahiplerinden 10'ar bin lira para istedi. Dükkan sahiplerine 2-3 gün süre verip sonra parayı gelip alacaklarını bildirdiler. Yabancı uyruklu kişiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları detaylı çalışmalarda dükkana girerek para isteyen 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların dükkanlara girip para istedikleri anlar ise dükkanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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