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Ümraniye'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Ümraniye'de Trafik Kazası: İki Yaralı
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Ümraniye Kesikkaya Caddesi'nde üç aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ümraniye'de üç aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı

Olay, Ümraniye Kesikkaya Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BGL 295 plakalı Fıat Egea model araç ve 61 AN 811 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 BGL 295 plakalı Fıat Egea araç, park halinde bulunan 34 LJ 5526 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu O.K isimli 61 AN 811 plakalı aracın erkek sürücüsü ve diğer araçta bulunan kadın sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Kaza sonucu hasar gören araçlar olay yerinden kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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