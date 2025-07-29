İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kafasına silah dayadığı kadına tekme tokatla saldırdı
İstanbul Ümraniye'de bir kişi elindeki silahla sokak ortasında kadını darbetti. Talihsiz kadına tekme ve tokat atan şüphelinin başına silah dayayarak bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ümraniye'de elinde silah bulunan bir şüpheli genç kadını sokak ortasında darbetti. Tekme ve tokatlarla kadına saldıran şüpheliye, çevredeki bir kişi engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.
KAFASINA SİLAH DAYAYIP TEKME ATTI
Darbedilen kadın yerde oturduğu sırada şüpheli bu kez kadının kafasına silah doğrulttu. Olayı gören bir çevre sakini bağırarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Çevreden geçen bir kişi yanına geldiği şüpheliyi ikna etmeye çalıştı ardından da şüpheli olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa