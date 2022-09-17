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Sedat Peker'e tehdit videosu çeken Cenk Çelik, İstanbul'da başından vuruldu

3. Sayfa Haberleri

Suç örgütü liderliği suçundan aranan Sedat Peker'e yönelik tehdit videolarıyla tanınan Cenk Çelik'e İstanbul Ümraniye'de sokakta yürüdüğü sırada ateş açıldı. Başından 2 kurşunla vurulan Çelik, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sedat Peker ve yakınlarına yönelik tehdit videolarıyla gündeme gelen Cenk Çelik, Ümraniye'de silahlı saldırıya uğradı. Ümraniye Atatürk Mahallesi Bülbül Sokak'ta saat 14.30 sıralarında iddiaya göre, 48 yaşında olan Cenk Çelik'e yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahıs silahını çıkarıp ateş etmeye başladı.

Sedat Peker'e tehdit videosu çeken Cenk Çelik, İstanbul'da başından vuruldu

KAFASINA 2 KURŞUN İSABET ETTİ

Kurşunların hedefi olan Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Kafasına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan şahsa, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Sedat Peker'e tehdit videosu çeken Cenk Çelik, İstanbul'da kafasından vurularak öldürüldü

YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çelik hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, yaralının yerde yattığı ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sedat Peker'e tehdit videosu çeken Cenk Çelik, İstanbul'da kafasından vurularak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Ümraniye Hassas İçerik 3. Sayfa Haberler

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