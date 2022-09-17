Sedat Peker'e tehdit videosu çeken Cenk Çelik, İstanbul'da başından vuruldu

Sedat Peker ve yakınlarına yönelik tehdit videolarıyla gündeme gelen Cenk Çelik, Ümraniye'de silahlı saldırıya uğradı. Ümraniye Atatürk Mahallesi Bülbül Sokak'ta saat 14.30 sıralarında iddiaya göre, 48 yaşında olan Cenk Çelik'e yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahıs silahını çıkarıp ateş etmeye başladı.

KAFASINA 2 KURŞUN İSABET ETTİ

Kurşunların hedefi olan Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Kafasına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan şahsa, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çelik hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, yaralının yerde yattığı ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.