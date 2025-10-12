Haberler

Ümraniye'de Silahlı Saldırı ve Genç Kaçırma Olayı

Ümraniye'de Silahlı Saldırı ve Genç Kaçırma Olayı
Ümraniye'de bir grup silahlı kişi mahallede rastgele ateş açtıktan sonra bir genci zorla araca bindirerek darbetti. Olay polisin incelemesiyle devam ediyor.

Ümraniye'de silahlı bir grup, mahallede rastgele ateş açtıktan sonra bir genci zorla araca bindirip darbetti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi'nde 10 Ekim tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik bir grup, 2 otomobille mahallede dolaşmaya başladı. Otomobilden inen 3 kişi, yanlarında bulunan silahlarla sokakta bekleyen 2 kişiye rastgele ateş açtı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aynı dakikalarda başka bir sokakta araçtan inen diğer 2 şüpheli, bir dükkanın önünde bekleyen F.S. isimli genci silah zoruyla araca bindirerek kaçırdı. Otomobilde genci darbeden şüpheliler, daha sonra F.S.'yi yol kenarında bırakıp olay yerinden kaçtı. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren F.S., hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
