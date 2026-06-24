Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü çatışmada delilleri silmek isteyen 11 şüpheli tutuklandı

Ümraniye'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmaya ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelilerin çatışma anına ait kamera görüntülerini silmeye çalışarak delilleri karartmak istediği ortaya çıktı.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde 14 Haziran'da iki husumetli grup arasında silahlı çatışma çıkmış; olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu çatışmaya giren şahısların olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalışarak delilleri karartmaya yeltendikleri tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından Cinayet Büro amirliği ekipleri tarafından çatışmaya karışan, şüphelilere yardım ve yataklık eden, delilleri yok etmeye çalışan şahısların adresleri tek tek belirlendi.

Belirlenen saklanma adreslerine ve kaçış güzergahlarına düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 13 şüpheli şahıs, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, çatışmada yaralanan diğer 1 şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin ve adli sürecin polis gözetiminde devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı