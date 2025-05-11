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Ümraniye'de Park Kavgası Silahlı Çatışmaya Dönüştü

Ümraniye'de Park Kavgası Silahlı Çatışmaya Dönüştü
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Ümraniye'de bir oto tamirhane önünde başlayan park tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan olmazken, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ümraniye'de bir oto tamirhane dükkanının önünde başlayan park tartışması yerini silahlı kavgaya bıraktı. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, 23.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İki komşu arasında başlayan park tartışması sonucu başlayan kavgada dükkan içeresinden silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgeye güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Ekipler inceleme çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

"Olay, park yeri kavgası"

Olayla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Abdulmalik Alkan "Üst kattaki komşu alt kattaki komşuyla arabayı niye buraya çekiyorsun diye tartıştı. Ondan sonra kargaşa çıktı. Önce bayanlar sonra erkekler devreye girdi. İçeriden silah patlatıldı. Ne olduğunu anlayamadık. Yaralanma yok ama mermi arkadaşlarımızın omzundan sıyırmış" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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