Ümraniye'de oto elektrik dükkanının balkonunda kısmi çökme oldu, 3 işçi yaralandı

Ümraniye'de sanayi sitesindeki bir dükkanın balkonunda çalışma yapıldığı sırada kısmı çökme meydana gelirken, yaralanan 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye Yamanevler Mahallesi Güven Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı oto elektrik dükkanının 2'nci kat balkonunda çalışma yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi. Çöken duvarla birlikte balkonda çalışma yapan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince dükkan çevresinde güvenlik önlemi alındı. Ekipler tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı