Ümraniye'de Otelde Yangın Paniği: İtfaiye Zamanında Müdahale Etti

Ümraniye'de Otelde Yangın Paniği: İtfaiye Zamanında Müdahale Etti
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Ümraniye'de bir otelin koridorunda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Müşteriler, duman nedeniyle başka bir otele nakledildi.

Ümraniye'de bir otelin koridorunda yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Şefaat Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin koridorunda elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına fazla büyümeden müdahale etti. Söndürme sistemlerinin de kısa zamanda devreye girmesiyle yangın fazla büyümeden söndürüldü. Otel müşterilerinin başka bir otele nakledildiği öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Bülent Demirci, "Odada yatıyorduk istirahat halindeydik. Ağır bir duman kokusu geldi. Kapıyı açtığım zaman yoğun bir dumanla karşılaştık. Yanlış hatırlamıyorsam bir alt katımızda çıktı. Aşırı bir duman vardı. Hemen yangın merdiveninden acil bir şekilde kaçmaya başladık. İnerken biraz duman yuttuk. Oteldeki görevli arkadaşlar yangın tüpleriyle kapı kapı gezdiler. Çok şükür bir sıkıntı olmadan dışarıya çıkabildik. Dışarı çıktığımızda her yerde zaten su vardı. İtfaiye de tam zamanında geldi. Bize yardımcı oldular bizi dışarı çıkardılar. Ama bütün malzemelerimiz orada kaldı. Arkadaşım zaten terliklerle dışarı çıktı. Kendi çabamızla dışarı çıktık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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