Ümraniye'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Ümraniye'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Esenevler Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli park halindeki motosikleti iterek çaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ümraniye'de gece saatlerinde yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Ümraniye Esenevler Mahallesi 3001. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi cadde üzerinde bir süre dolaşarak etrafı kontrol etti. Şüpheli, ardından park halindeki motosikleti eliyle iterek çaldı.

Hırsızlık anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin cadde üzerinde dolaştığı, bir süre sonra motosikleti iterek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İmamoğlu'na açıkça soruldu: Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz?

İmamoğlu'na açıkça soruldu: Yavaş aday olursa destek verir misiniz?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.