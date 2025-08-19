Ümraniye'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Ümraniye'de gece saatlerinde yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Ümraniye Esenevler Mahallesi 3001. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi cadde üzerinde bir süre dolaşarak etrafı kontrol etti. Şüpheli, ardından park halindeki motosikleti eliyle iterek çaldı.

Hırsızlık anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin cadde üzerinde dolaştığı, bir süre sonra motosikleti iterek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL