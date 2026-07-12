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Sosyal medyada paylaştı, sanal devriyeye yakalandı: Ümraniye'de makas atan sürücüye rekor ceza

Sosyal medyada paylaştı, sanal devriyeye yakalandı: Ümraniye'de makas atan sürücüye rekor ceza
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İstanbul Ümraniye'de trafikte makas atarak ilerleyen ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü S.T., Sanal Devriye ekiplerince yakalandı. Sürücüye 96 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu ve aracı 60 gün trafikten men edildi.

Ümraniye'de trafikte makas atarak ilerleyen ve o anları sosyal medyada paylaşılan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerince yakalandı. Sürücünün ehliyetine el konularak toplam 96 bin TL para cezası kesilirken, araç 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Ümraniye'de trafikte "makas atarak" seyreden bir aracın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri tarafından harekete geçildi. Görüntüleri inceleyen ekiplerce, tehlikeli hareketlerle hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan araç sürücüsünün S.T. olduğunu tespit edildi.

Kısa sürede yakalanan sürücü S.T.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 96 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bahse konu araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Trafik cezalarının yanı sıra sürücü S.T., hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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