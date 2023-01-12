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Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı Ümraniye'de kontrolden çıkan araç ile İETT otobüsü çarpıştı, kaza neticesinde 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye'de kontrolden çıkan araç ile İETT otobüsü çarpıştı, kaza neticesinde 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarı Dudullu Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen 16 BLC 20 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma savrulurken kazada araç sürücüsü ve İETT otobüsündeki 4 kişi yaralandı.

Durumu çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil ve otobüsün caddeden kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - 3. Sayfa

Ümraniye Tragger İETT 3. Sayfa Haberler

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