Ümraniye'de Dini Nikahlı Eşi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli İtiraf Etti

Ümraniye'de dini nikahlı eşi Fatoş Çetin'i bıçaklayarak öldüren Mehmet Dinç, polise suçunu itiraf etti. Şüphelinin daha önce de Fatoş Çetin'i bıçakladığı ve cezaevine girdiği ortaya çıktı.

ÜMRANİYE'de dini nikahlı eşi Fatoş Çetin'i bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanan Mehmet Dinç (27), polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Fatoş Çetin'i 2023 yılının Mart ayında bıçaklayan ve cezaevine giren Mehmet Dinç'in 1 Eylül 2023 tarihinde tahliye olduğu, hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Ümraniye'de dün meydana gelen olayda Fatoş Çetin'in kanlar içindeki cesedi sabah saatlerinde eve gelen babası tarafından bulunmuştu. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada Fatoş Çetin'in imam nikahlı eşi Mehmet Dinç tarafından öldürüldüğünü tespit etmişti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde Ataşehir, Mimar Sinan Mahallesinde bir eve yapılan baskında şüpheli Mehmet Dinç'i gözaltına aldı. Şüphelinin olayda kullandığı bıçak ise attığı çöp konteynırında ele geçirilmişti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğine getirilen Mehmet Dinç yapılan sorgusunda cinayeti itiraf etti. Olaydan bir gün önce imam nikahlı eşinin yanına gittiğini anlatan Mehmet Dinç'in aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışma sırasında dini nikahlı eşini öldürdüğünü söyleyen şüphelinin o anlık panikle olay yerinden kaçtığını anlattığı belirtildi.

DAHA ÖNCEDE BIÇAKLAMIŞ

Polis soruşturması sonucunda şüphelinin İzmir'de Fatoş Çetin'le birlikte yaşarken aralarında çıkan tartışma sonucu onu bıçakladığı ve polis tarafından yakalandığı tespit edildi. 2023 yılının Mart ayında meydana gelen bu olaydan sonra cezaevine giren Mehmet Dinç'in 1 Eylül 2023 tarihinde tahliye edildiği ortaya çıktı. Cezaevinden tahliye olduktan sonra 6 Eylül 2023 tarihinde şüpheli hakkında Fatoş Çetin'den 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği, bu kararın 15 Eylül 2023 tarihinde 6 aya çıkarıldığı belirlendi.

12 suç kaydı bulunan Mehmet Dinç'in halen süren evliliğinden 3, öldürdüğü Fatoş Çetin'den bir çocuğu olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adliyesine sevk edildi.