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İstanbul'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, dere içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Ümraniye'de bir dere içerisinde erkek cesedi bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

DERE YATAĞINDA CESET BULUNDU

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Şenol Güneş Bulvarı üzerinde bulunan dere içerisinde hareketsiz yatan vatandaşı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset itfaiye ekiplerince çıkartılarak cenaze aracını yüklendi. Kimliği tespit edilemeyen erkek şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa
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