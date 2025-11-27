Haberler

Boşanma krizi mahalleyi karıştırdı, komşusunun aracına da zarar verdi

Boşanma krizi mahalleyi karıştırdı, komşusunun aracına da zarar verdi Haber Videosunu İzle
Boşanma krizi mahalleyi karıştırdı, komşusunun aracına da zarar verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kişi, öfke krizine kapılarak hem eşinin hem de duruma tepki gösteren komşusunun aracına zarar verdi. Olay sırasında komşular ölümden döndüklerini ifade etti.

  • İstanbul Ümraniye'de bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşinin otomobilinin camlarını demir sopayla kırdı.
  • Aynı kişi, komşusunun tepkisi üzerine komşusunun aracının camlarını kırdı ve kaportasına zarar verdi.
  • Komşu, aracına verilen zarar nedeniyle polise suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olan eşine ait otomobilin camlarını demir sopayla kırdığı sırada duruma tepki gösteren komşusunun aracına da zarar verdi. Aracı parçalanan adam; "Balkonda kardeşimle birlikteydim, balkona doğru elindeki levyeyi fırlattı. Sonrasında sileceği söküp sileceği fırlattı. Hepsi kafamızı teğet geçti, canımızı zor kurtardık, kafamıza geliyordu" dedi.

EŞİNİN ARACINA DEMİR SOPAYLA SALDIRDI

Olay, Armağanevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, boşanma aşamasında olan eşinin üzerine kayıtlı park halindeki otomobilin camlarını demir sopayla kırmaya başladı. Sesleri duyan komşusu pencereden tepki gösterince şüpheli bu kez komşusuna ait araca yönelerek aracın camlarını kırdı ve kaportasına zarar verdi. Aracı hasar gören komşu, yaşananların ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay anı mağdur komşu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan saldırı anları apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aracı parçalanan Tunahan Çolakel, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Saldırgan tarafından aracına zarar verilen Tunahan Çolakel, "Saldırganın eşiyle boşanma aşamasında olduğunu öğrendik. İlk önce parçaladığı araç eşinin üzerineymiş. Bunun stresinden dolayı sinir krizi geçirerek kendi aracını parçalamaya başladı. Ondan sonrasında da parçalarken fırlattıkları benim aracıma gelince, 'O araç benim, ona zarar gelmesin' dedim. Ben bunu dedikten sonra, 'Hangi araç senin lan?' diyerek benim aracıma vurmaya başladı. Bütün camlarını kırdı, kaputa zarar verdi. Tehditler, küfürler, hakaretler. Balkonda kardeşimle birlikteydim, balkona doğru elindeki levyeyi fırlattı. Sonrasında sileceği söküp sileceği fırlattı. Hepsi kafamızı teğet geçti, canımızı zor kurtardık, kafamıza geliyordu. Ondan sonrasında, 'Seninle polisler ilgilenecek' dediğimde de, 'Benimle polisler her zaman ilgileniyor, beni alıyorlar ve tekrar evime bırakıyorlar. Hiçbir şey değişmiyor, seninle kim ilgilenecek?' gibi tehditkar konuşmalar sergiledi. Hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonrası ne olacağını bekleyip göreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı

İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.