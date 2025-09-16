Haberler

Ümraniye'de Ağaçta Cansız Bedeni Bulundu

İstanbul Ümraniye'de Akdeniz Caddesi üzerinde yol kenarındaki bir ağaçta asılı halde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cesedi morga kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Ümraniye'de Akdeniz Caddesi üzerinde yol kenarındaki ağaçta bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde kenarındaki ağaca asılı halde bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı ceset üzerinde inceleme yaptı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yapılan incelemelerin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - İSTANBUL

