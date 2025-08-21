Ümraniye'de Ağaçlık Alanda Yangın Paniği

Ümraniye'de Ağaçlık Alanda Yangın Paniği
Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde çıkan yangın, metruk bir binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda ölü ya da yaralı yok.

Ümraniye'de ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, kullanılmayan eşyaların bulunduğu metruk binaya da sıçradı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Ümraniye Topağacı Mahallesi Karlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sokak üzerinde bulunan metruk binaya da sıçradı. Durumu gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

