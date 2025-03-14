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Ümraniye'de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti

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İstanbul Ümraniye'de bulunan lüks bir sitede, 23 yaşındaki genç 28.katta oturduğu evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Armağanevler Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede psikolojik sorunları olan ve sevgilisiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki genç, 28.katta oturduğu evin penceresinden aşığa düşerek hayatını kaybetti.

Ümraniye'de 23 Yaşındaki Genç 28. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerinepolis, ambulans, itfaiyeve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğindehayatını kaybeden şahsın cansız bedeni cenaze nakil aracıyla morga kaldırıldı.

Ümraniye'de 23 Yaşındaki Genç 28. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çağlı soruşturma başlattı.

Ümraniye'de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti

Ümraniye'de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSessiz Çığlık:

Düşmüştür demi tabi yersen yiyene düşer yemeyene intihar etmiştir.Çünkü herkes bunalımda iktidarın sayesinde

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Haber YorumlarıErdal_19:

28.kattan düşmek kadar korkunç birşey olamaz

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