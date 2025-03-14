Ümraniye'de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Armağanevler Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede psikolojik sorunları olan ve sevgilisiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki genç, 28.katta oturduğu evin penceresinden aşığa düşerek hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerinepolis, ambulans, itfaiyeve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğindehayatını kaybeden şahsın cansız bedeni cenaze nakil aracıyla morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çağlı soruşturma başlattı.