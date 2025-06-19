Umman, İran'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

Umman, İran'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor
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İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Umman Sultanlığı, İran'daki vatandaşlarını tahliye etmek için Türkiye'ye 8 otobüs gönderdi. İlk kafile, gümrük işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın karşılık vermesiyle bölgedeki güvenlik durumu giderek kötüleşirken, Umman Sultanlığı İran'daki vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor.

İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasıyla birlikte birçok ülke vatandaşlarını kara yoluyla tahliye yoluna gitti. Bu kapsamda Umman, İran'da bulunan vatandaşlarını tahliye etmek üzere Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na 8 otobüs gönderdi.

Öğle saatlerinde Kapıköy Gümrük Kapısı'na ulaşan 120 kişilik ilk Umman kafilesi, gümrük işlemlerinin ardından tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye giriş yaptı.

İkinci bir Umman kafilesi daha işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Trabzon'a gitmek üzere Kapıköy'den ayrıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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