Umman açıklarındaki tankerde yangın: 1 ölü, 2 kayıp

Umman açıklarında bir tankerde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 mürettebat üyesinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi. Olayın ABD'nin saldırısında kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı'na göre Umman'ın Sohar limanının 20 mil kuzeydoğusundaki bir tankerin makine dairesinde yangın çıktı.

Mürettebatın tahliye edildiği, 1 can kaybı olduğu ve 2 mürettebat üyesinin kayıp olduğu belirtildi. Yangının nedeni bilinmezken, yetkililerin olayı soruşturmaya devam ettiği aktarıldı.

"Muhtemelen ABD'nin operasyonuydu"

İngiliz denizcilik güvenliği firması Ambrey'den yapılan açıklamada ise, "Bu, muhtemelen ABD'nin İran limanlarını abluka altına alma operasyonlarının bir sonucuydu. Daha önce mürettebata geminin kıç tarafına yapılacak bir saldırıdan önce geminin pruvasında toplanmaları konusunda uyarıda bulunulmuştu" ifadeleri kullanıldı.

"28 kişilik mürettebattan 24'ü Hint"

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak da geminin muhtemelen bir ABD füzesiyle vurulduğunu söyledi. Reuters'e konuşan ve adı açıklanmayan bir Hindistan hükümet kaynağı ise gemideki 28 kişilik mürettebattan 24'ünün Hint olduğunu aktardı. Kaynak, Hint yetkililerinin kayıp 2 mürettebat üyesinin Hindistanlı olup olmadığını belirlemeye çalıştığını söyledi.

ABD'nin bölgedeki ablukası

İran'ın dünyanın en önemli petrol ve doğal gaz rotalarından biri olan Hürmüz Boğazında sevkiyatları ciddi şekilde kısıtlamasının ardından ABD, 13 Nisan'da İran bağlantılı gemilere abluka uygulamaya başlamıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 8 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin kurallara uymadığı gerekçesiyle 7 gemiyi etkisiz hale getirdiğini, 134 geminin ise rotasını değiştirdiğini ve insani yardım taşıyan 42 geminin geçişine izin verdiğini belirtmişti. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı