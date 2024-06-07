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Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan İstanbul'da yakalandı

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Birçok polisiye soruşturmada adı geçen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, İstanbul'da düzenlenen büyük bir operasyon sırasında yakalandı. Ünğan, İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde 'azmettirici' olmakla da suçlanmıştı.

Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, İstanbul'da düzenlenen büyük bir operasyonun parçası olarak yakalandı.

COVID İZNİYLE ÇIKTI

Geçtiğimiz yıllarda İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde 'azmettirici' olmakla da suçlanan, tutuklu bulunduğu cezaevinden önceki yıllarda Covid-19 salgını nedeniyle izinli çıkan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan'ın, polisin bu sabah düzenlediği bir dizi operasyonda yakalandığı öğrenildi.

HANGİ SUÇLAMAYLA ALINDIĞI BİLİNMİYOR

Sabah saatlerinde emniyet güçlerince düzenlenen büyük bir operasyonun önemli bir parçası olarak yakalandığı öğrenilen Ünğan'ın, hangi suçlamayla gözaltına alındığı henüz bilinmiyor. Öte yandan şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Söz konusu operasyonun kaç ili kapsadığı ve Ünğan ile beraber kaç kişinin daha yakalandığı ise henüz belirtilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Baki Güven:

Bu tarz çoğu insan istanbulda elini kolunu sallayarak dolaşıyor hemde lüks hayat içinde yaşıyor

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