Uluslararası Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu: 1,7 Ton Kokain ve 105 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile İspanya Ulusal Polis Teşkilatı büyük bir uluslararası bir operasyona imza attı.

Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanına ulaşan "fosil unu" cinsi eşya yüklü konteyner Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince riskli olarak değerlendirilerek yakın takibe alındı. Söz konusu konteynere yönelik kontroller neticesinde, 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş vaziyette kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edildi.

Söz konusu uyuşturucu madde tespitine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin tüm yönleriyle ortaya çıkartılabilmesi amacıyla kontrollü teslimat uygulaması kararı alındı ve operasyona konu konteyner Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile İspanya Ulusal Polis Teşkilatı birimlerinin ortak takibi altında Barcelona Limanı'na ulaştı.

İspanya'daki hareketleri de yakından takip edilen konteynerle ilgili olarak İspanya Polis Teşkilatınca Madrid'te gerçekleştirilen ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü görevlilerince de iştirak edilen operasyon neticesinde, söz konusu uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin faili organize suç örgütü üyesi üç kişi uyuşturucu maddeyi teslim almaya geldikleri anda kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucu ticaretiyle küresel mücadelede uluslararası işbirliğinin güzel örneklerinden birini oluşturan operasyon kapsamında, olaya ilişkin soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülmekte olup Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimleri gerek ülkemizde gerekse uluslararası çapta toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Ayrıca Hamzabeyli ( Edirne ) Gümrük Kapısında 105 kilo esrar yakalandı

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 105 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince edinilen istihbari çalışmalar üzerine Hamzabeyli Gümrük Kapısına gelen tır cinsi araç ekiplerce şüpheli değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucu X-Ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Atlas'ın da katıldığı detaylı arama gerçekleştirildi. Detaylı arama neticesinde yasal yük içerisine gizlenmiş halde 97 şeffaf poşet içerisinde 65 milyon TL değerinde 105 kilo esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi. - ANKARA