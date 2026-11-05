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Ulukışla'da D-750 kara yolunda iki tırın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

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Ulukışla'da D-750 kara yolunda iki tırın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Ulukışla'da D-750 kara yolunda iki tırın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde D-750 kara yolunda iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada tır dorselerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.50 sıralarında D-750 kara yolunun Çiftehan köyü Saklıbahçe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulukışla'dan Pozantı yönüne seyreden H.Ö.C. (24) idaresindeki 42 KJ 736 plakalı çekici ile karşı yönden gelen C.D.(42) yönetimindeki 31 ACT 306 plakalı çekici kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır dorselerinde yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler H.Ö.C. ile C.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince dorsede çıkan yangın söndürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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