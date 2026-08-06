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Niğde'de 10 Milyonluk Makaron Operasyonu

Niğde'de 10 Milyonluk Makaron Operasyonu
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 4 milyon 900 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak makaronlar bulundu. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 4 milyon 900 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi, halk sağlığının korunması ve vergi kaybının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 milyon 900 bin adet doldurulmuş makaron bulundu.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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