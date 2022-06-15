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Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da metruk bir evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Bursa'da metruk bir evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Ağaçlara sıçrayan yangına itfaiye ekipleri, araçlarını yolda bırakarak müdahale etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk evde dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede Dere Sokağa gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri ise dar sokaklardan geçemeyen itfaiye aracını sokağa bırakarak yangına müdahale etti. Kısa sürede metruk binayı saran yangın, çevresindeki ağaçlara da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

(Ali Kamur - Hakan Gönül - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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