Uludağ'daki Kervansaray Otel'de Yangın Çıktı

Uludağ'da Kervansaray Otel'de yangın

BURSA - Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak İHA muhabirine konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otele konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.