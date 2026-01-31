Uludağ'da telesiyej arızası: 40 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyejde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci havada mahsur kaldı. Jandarma ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla tatilciler sağ salim telesiyejlerden indirildi.
- Uludağ'daki Fahri Otel telesiyejinde teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci mahsur kaldı.
- Mahsur kalan tatilciler halatlar yardımıyla sağ salim indirildi ve olayda yaralanma yaşanmadı.
- Sömestr tatili nedeniyle Uludağ'da yoğunluk had safhada oldu.
Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre; telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi. Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi. Tahliye işlemlerine hemen başlandı.
HALATLARLA KURTARILDILAR
Havada kayaklarıyla asılı kalan tatilciler halatlar yardımıyla aşağıya sağ salim indirildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Sömestr tatili sebebiyle Uludağ'da yoğunluğun had safhada olduğu öğrenildi.