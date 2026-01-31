Uludağ'da telesiyej arızası: 40 tatilci mahsur kaldı

Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre; telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi. Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi. Tahliye işlemlerine hemen başlandı.

HALATLARLA KURTARILDILAR

Havada kayaklarıyla asılı kalan tatilciler halatlar yardımıyla aşağıya sağ salim indirildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Sömestr tatili sebebiyle Uludağ'da yoğunluğun had safhada olduğu öğrenildi.