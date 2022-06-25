Uludağ'da aç kalan ayılar oteller bölgesine indi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uludağ'da aç kalan ayılar oteller bölgesine indi Bursa Uludağ'da aç kalan ayılar yemek aramak için oteller bölgesine indi.
Uludağ'da aç kalan ayılar oteller bölgesine indi
BURSA - Bursa Uludağ'da aç kalan ayılar yemek aramak için oteller bölgesine indi. O anlar kameraya yansıdı.
Uludağ'da ormanda aç kalan ayılar, yemek aramak için oteller bölgesine indi. Çöp konteynerlerinde yemek arayan ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar kameralara yansıdı.
İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa