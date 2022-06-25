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Uludağ'da aç kalan ayılar oteller bölgesine indi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uludağ'da aç kalan ayılar oteller bölgesine indi Bursa Uludağ'da aç kalan ayılar yemek aramak için oteller bölgesine indi.

Uludağ'da aç kalan ayılar oteller bölgesine indi

BURSA - Bursa Uludağ'da aç kalan ayılar yemek aramak için oteller bölgesine indi. O anlar kameraya yansıdı.

Uludağ'da ormanda aç kalan ayılar, yemek aramak için oteller bölgesine indi. Çöp konteynerlerinde yemek arayan ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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