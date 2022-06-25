Uludağ'da aç kalan ayılar oteller bölgesine indi Uludağ'da aç kalan ayılar oteller bölgesine indi Bursa Uludağ'da aç kalan ayılar yemek aramak için oteller bölgesine indi. Uludağ'da aç kalan ayılar oteller bölgesine indi BURSA - Bursa Uludağ'da aç kalan ayılar yemek aramak için oteller bölgesine indi. O anlar kameraya yansıdı. Uludağ'da ormanda aç kalan ayılar, yemek aramak için oteller bölgesine indi. Çöp konteynerlerinde yemek arayan ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar kameralara yansıdı. İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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