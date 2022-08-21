Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesine geldi 3. Sayfa Haberleri Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesine geldi Uludağ'a aç kalan ayı, yemek aramak için oteller bölgesine indi. Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesine geldi BURSA - Uludağ'a aç kalan ayı, yemek aramak için oteller bölgesine indi. Uludağ'da aç kalan ayı yemek aramak için oteller bölgesine indi. Çöp konteynerlerini deviren ayı daha sonra geldiği ormanlık alana giderek gözden kayboldu. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran Uludağ 3. Sayfa Genel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesine geldi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.