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Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesine geldi

3. Sayfa Haberleri

Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesine geldi Uludağ'a aç kalan ayı, yemek aramak için oteller bölgesine indi.

Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesine geldi

BURSA - Uludağ'a aç kalan ayı, yemek aramak için oteller bölgesine indi.

Uludağ'da aç kalan ayı yemek aramak için oteller bölgesine indi. Çöp konteynerlerini deviren ayı daha sonra geldiği ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - 3. Sayfa

Uludağ 3. Sayfa Genel Haberler

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