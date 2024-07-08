Uludağ'da aç kalan ayı, çöp konteynerlerinde yemek ararken görüntülendi.

Uludağ'ın Sarıalan bölgesine inen aç ayı, çöp konteynerlerini devirerek yemek aradı. Bir süre yemek arayan ayı, daha sonra geldiği ormanlık alana giderken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. - BURSA