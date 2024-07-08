Uludağ'da aç kalan ayı, çöp konteynerlerinde yemek ararken görüntülendi
Uludağ'ın Sarıalan bölgesine inen aç ayı, çöp konteynerlerini devirerek yemek aradı. Bir süre yemek arayan ayı, daha sonra geldiği ormanlık alana giderken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Uludağ'da aç kalan ayı, çöp konteynerlerinde yemek ararken görüntülendi.
Uludağ'ın Sarıalan bölgesine inen aç ayı, çöp konteynerlerini devirerek yemek aradı. Bir süre yemek arayan ayı, daha sonra geldiği ormanlık alana giderken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. - BURSA