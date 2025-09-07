Ülkenin gözü orada! Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, adliyede

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

GÖZALTI KARARI SONRASI TESLİM OLDU

Açığa alınmasının ardından Arslan ve eşi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltına kararı verilen İlker Arslan'ın Antalya'da teslim olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı öğrenilen Arslan, adliyeye sevk edildi. Arslan'ın savcıya ifade vermeye başladığı öğrenildi.

GEREKÇE "RÜŞVET SORUŞTURMASI"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat yazısına göre, Arslan için verilen gözaltı kararının gerekçesi Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamaları.

İLKER ARSLAN KİMDİR?

1994 yılında Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olarak, ilk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başladı. Daha sonra sırasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt, Ankara olmak üzere çeşitli birimlerde, 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2021-2024 yılları arasında ise 3 yıl boyunca Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 16.08.2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. İlker Arslan Sivas doğumlu olup evli ve 3 çocuk babasıdır.