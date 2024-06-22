Üye Girişi
Haberler

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de dron ile havadan görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı nedeniyle yaşanan yoğun araç trafiği Kırıkkale'de dron ile havadan görüntülendi. Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Ankara kara yollarında trafik akıcı ilerlerken, Kırıkkale Yahşihan ve Ankara Elmadağ ilçelerinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'deki araç trafiği, dron ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, yaşadığı şehirlere dönmek için yeniden yollara akın etti. 43 ilin geçiş güzergahı olarak adlandırılan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden başlayan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. Kırıkkale- Kayseri ve Kırıkkale-Ankara kara yollarında araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği gözlemlendi. Kırıkkale Yahşihan ve Ankara Elmadağ ilçeleri arasında zaman zaman trafik yoğunluğunun arttığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de, vatandaşların seyahatlerinin huzurlu ve güvenli geçirmelerini sağlamak için uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında güvenli alana çevrilen araçlarda seyahat eden kişilerin GBT kontrolleri gerçekleştiriliyor, sürücülerin de evrakları kontrol ediliyor.

Araç trafiğinin yarın da artarak devam etmesi bekleniyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurban Bayramı Kırıkkale Yahşihan Elmadağ Kayseri trafik Ankara Ulaşım Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı

Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı

 Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi

Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi

 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title